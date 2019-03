Montesilvano, in corso 16 milioni di euro di lavori pubblici

Progetti di riqualificazione, lavori anti allagamento, realizzazione di nuove scuole e adeguamento di quelle esistenti, potenziamento della sicurezza attraverso nuove telecamere ed estensione dei tracciati ciclopedonali. E' articolato il progetto di rivalorizzazione e ammodernamento del territorio di Montesilvano presentato stamani.

Il sindaco Francesco Maragno, affiancato dalla Giunta al completo, ha illustrato una lunga serie di opere pubbliche i cui lavori prenderanno il via nei prossimi giorni, per un importo complessivo di quasi 16 milioni di euro (15.910.000 €).

Tra i primi progetti annunciati la imminente riqualificazione dell'ex Fea. «L'intervento - ha specificato il sindaco Maragno - relativo al vecchio mercato di Montesilvano è particolarmente complesso e articolato. L'idea infatti è quella di realizzare un'opera che possa rivitalizzare un intero settore che a Montesilvano, come nel resto del mondo, è fortemente penalizzato. Mi riferisco al commercio che subisce negativamente gli effetti del sempre maggiore sviluppo dell'e - commerce. Questa ampia opera di riqualificazione che riguarderà la struttura del mercato e l'area antistante è strettamente connessa anche alle opere su via Roma».

«La riqualificazione su questa zona - ha aggiunto l'assessore ai Lavori Pubblici Valter Cozzi – si svilupperà su quattro linee di intervento. Sono previsti lavori sulla struttura del mercato e per la realizzazione di un'area polivalente sportiva, un parco giochi e una zona parcheggio. Nei prossimi giorni procederemo all'avvio anche di opere su via Cairoli e via D'Agnese, che vanno ad arricchire quel progetto anti allagamento che abbiamo condotto su via Piemonte, via Maremma e sulle traverse di via Emilia. Questa amministrazione ha fatto una scelta precisa, quella di portare a termine situazioni lasciate in sospeso già presenti sul territorio, risolvendo concretamente i problemi della città».

Altra tematica affrontata quella delle scuole. «In questi anni - ha sottolineato l'assessore Maria Rosaria Parlione - abbiamo messo in atto una operazione massiccia e importante che ha interessato tutto il patrimonio scolastico, cominciando con il completamento della incompiuta per eccellenza di Montesilvano, la scuola primaria di via Adda, oggi oggetto di lavori di completamento anche al piano superiore, che ospiterà la primaria e che andremo a inaugurare entro la fine di aprile. Abbiamo poi proseguito con numerosi lavori di adeguamento sismico su diversi edifici scolastici. A ciò si aggiunge anche una riorganizzazione dei plessi nel segno del riammodernamento e del risparmio dei costi, dismettendo contratti di affitto superflui».

Sul potenziamento della sicurezza è intervenuto l'assessore Ernesto De Vincentiis che ha ricordato: «L'installazione di 20 telecamere sui parchi della città e l'operazione, da 9 milioni di euro, sulla pubblica illuminazione con la sostituzione di 10.000 punti luce con lampade al led su tutto il territorio. A giorni verrà illuminato - ha annunciato - anche il tratto lungo strada Parco, di competenza Tua, da via Marinelli a viale Europa». Sulla mobilità sostenibile l'assessore ha aggiunto: «L'ottenimento della Bandiera Gialla lo scorso anno ci ha spinto a incentivare il già ampio percorso di potenziamento dei percorsi ciclopedonali. A giorni partiranno i lavori lungo viale Abruzzo, su cui stabiliremo il senso unico per dare il giusto spazio alla pista ciclopedonale che fungerà da collegamento tra il tracciato del lungomare e quello su Strada Parco».

INTERVENTI GIÀ APPALTATI E/O IN CORSO

LUOGO DEI LAVORI IMPORTO IN € TIPOLOGIA Via Lazio 580.000 Linea illuminazione elettrica Linea idrica Marciapiedi e piano stradale Via Roma 170.000 Marciapiedi e piano stradale Via Spagna e via Strasburgo 77.000 Marciapiedi e piano stradale Centro riuso via Nilo 107.000 Riuso oggetti e mobili Viale Abruzzo 235.000 Piano stradale, illuminazione Scuole cittadine 3.000.000 Sicurezza degli edifici Via Adda 500.000 Piano superiore e primaria Via Vitello d'oro 90.000 Manutenzione Via San Francesco 31.000 Ristrutturazione solaio Via Cairoli e via D'Agnese 120.000 Lavori anti allagamento Antistadio via Senna 400.000 Realizzazione campo Mercato coperto (ex Fea) 500.000 Riqualificazione area Pubblica illuminazione in tutta la città 9.000.000 Efficientamento energetico: sostituzione vecchie lampade con lampade led Piazza Calabresi - Colle 100.000 Riqualificazione intera piazza Centro Trisi 1.000.000 Ristrutturazione campi da tennis, calcio a 5, minibasket Efficientamento energetico, nuova illuminazione a led

APERTURE PREVISTE A GIORNI