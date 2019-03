Iniziative 8 marzo. All'Aurum la mostra Donne e la musica di Un concerto per Amore

Diverse le iniziative all'Aurum in occasione dell'8 marzo presentate oggi in conferenza stampa. La prima è la mostra del fotografo pescarese Marco Lussoso, a cura della Commissione Pari Opportunità in occasione dell'8 Marzo, ritratti fotografici femminili in dieci anni di carriera.

L'altro evento si svolgerà invece il 9 marzo si tratta de "Un concerto per Amore", a cura dell'impresa Polvere di eventi di Monica Recchia e con il patrocinio del Comune, contro la violenza di genere con una esclusiva musicale che andrà a sostenere l'associazione Doppia Difesa. In conferenza la presidente Tiziana Di Giampietro, il fotografo Marco Lussoso, Monica Recchia per polvere di eventi, i consiglieri comunali Maria Ida D'Antonio, membro della CPO, Mirko Frattarelli e il consigliere regionale Antonio Blasioli.

"La Commissione Pari Opportunità vuole celebrare con una mostra la giornata dell'8 marzo – così la presidente Tiziana Di Giampietro – Dall'8 al 13 sarà visitabile la mostra del fotografo Marco Lussoso "Donne", che mette insieme una galleria di ritratti femminili composta in 10 anni di carriere. La mostra è dedicata a tutte le donne vittime di violenza che subiscono e hanno subito violenza e vogliamo dedicarla a tutte le donne che vivono questa triste condizione, con un pensiero speciale ad Anna Rita Rossini, componente della Cpo scomparsa nel 2018, che ha dedicato impegno ed energie a tali tematiche. La mostra accresce la necessità di far crescere ancora di più la lotta alla violenza di genere che purtroppo continua a incidere sulla cronaca nera anche quotidianamente. Quello che emerge è una minima parte di ciò che le donne sono costrette a subire e che tutti dobbiamo contribuire a far scendere di entità. Punta a questo anche l'altra iniziativa della Cpo, che ha rinnovato l'organizzazione dei corsi gratuiti di difesa personale giunti alla 7° edizione il corso di autodifesa femminile a cura della Commissione Pari Opportunità, destinato a circa 100 donne e in collaborazione con gli assessorati a Politiche Sociali, Pari Opportunità e Sport. Un corso non solo per difendersi, ma anche per conoscere anche strategie da mettere in atto in situazioni di pericolo che la Commissione pari opportunità ha promosso per dare un'opportunità concreta in più alle donne. Negli anni scorsi abbiamo avuto tantissime iscrizioni, l'auspicio è quello di veder crescere ancora il corso e vederlo rappresentato in varie zone della città. Per partecipare bisogna contattare l'Accademia Karate Do Asd, via Lago di Capotosto o contattare il numero 346/9642908 oppure 085/53548".

"Ho fatto tanti libri in questi trent'anni da fotoreporter – così Marco Lussoso – Sono partito fa fotografo del Centro a fotoreporter per moda, glamour e sport per riviste, corriere della sera e repubblica a Milano. Da dieci anni avevo in mente di fare un libro sulla forza interiore delle donne, ne ho fotografate di tutti i tipi, soffermandomi su tecniche semplici, perché venisse fuori l'identità, il carattere. Le foto sono essenziali e penso che le personalità emergano con grande forza. Ci sono ritratti della Loren, Cardinale, Hunziker, insieme a donne del territorio, una fusione per sottolineare l'importanza di una dimensione che merita rispetto e attenzione tutto l'anno".

"L'8 marzo è una giornata importante – così la consigliera Maria Ida D'Antonio - gli eventi abbracciano tutta la tematica. Questa giornata voglio dedicarla all'amica Anna Rita Rossini che è stata una donna importante per la nostra comunità perché impegnata sul fronte parità e sul territorio a difesa della donna e della dignità, scomparsa quattro mesi fa a causa di un male incurabile contro cui ha lottato con fermezza e coraggio". "Iniziative tali dovrebbero esserci durante tutto l'anno dice il consigliere Mirko Frattarelli - e ben vengano iniziative come quelle presentate per portare una riflessione importante sul tema".

"Polvere di eventi rilancia il territorio attraverso gli eventi, valorizzando luoghi storici, architettonici e naturalistici della regione con una visuale diversa volta ad aprire l'Abruzzo al mondo – così Monica Recchia titolare di Polvere di Eventi e motore dell'iniziativa Un concerto per amore - Era doveroso avvicinare tematiche sociali importanti come il femminicidio e la violenza sulle donne attraverso un concerto che vuole mettere al centro l'amore , a cui ogni relazione dovrebbe essere ispirata. L'evento di sabato nasce per amore di tutte le donne violate, che purtroppo sono tante. Un concerto che va dalla musica classica al jazz con maestri di fama internazionale che saranno all'Aurum insieme ai nostri talenti. Dedicheremo la serata all'associazione Doppia Difesa, a cui andranno gli introiti dell'iniziativa, Onlus che rappresenta la forza che ha portato all'attivazione del codice rosso sulla violenza di genere, approvato in Consiglio dei Ministri in modo che le donne che subiscono violenza possano essere salvate in tempo. Oltre la musica ci saranno dati sulla lotta di genere. Madrina dell'evento sarà la senatrice Stefania Pezzopane, come simbolo di donna impegnata per l'Abruzzo e per le donne".

"Siamo abituati a vivere l'8 marzo in modo consumistico – conclude il consigliere regionale Antonio Blasioli - e spero che iniziative che arrivano da associazioni e soggetti che vivono questi temi, siano sempre più numerose e aiutino a farci riflettere. Pescara ha avuto diverse donne vittime della violenza di genere, dobbiamo tenere alta l'attenzione facendo dell'8 marzo una giornata di memoria e di impegno".