Montesilvano, I bambini delle materne Fanny Di Blasio e De Zelis hanno incontrato l'assessore Parlione

«Si lavora sempre tanto qui?» . La domanda di uno dei piccoli ospiti ha introdotto – con il candore e la simpatia dei bambini – l'incontro con l'assessore all'Istruzione, Maria Rosaria Parlione, tenutosi questa mattina, nella sala consiliare del Comune. L'iniziativa delle dirigenti scolastiche delle scuole materne Fanny Di Blasio e De Zelis ha portato un centinaia di allievi dei due istituti in municipio.

«Certo, si lavora sempre tanto», ha risposto l'assessore al bimbo intervistatore, «Anche se da fuori non si vede, la nostra attività è continua per aiutare voi e le vostre famiglie a vivere meglio. Per esempio abbiamo fatto tante cose proprio per le scuole, che voi frequentate, per farvi stare sicuri nelle aule e per avere dei bei giochi nei giardini, per avere prati, con alberi e fiori, dove potervi scatenare, soprattutto adesso che comincia la bella stagione».

«E' sempre molto importante», ha poi commentato Maria Rosaria Parlione, «incontrare gli scolari, anche così piccoli. Possono e devono cominciare subito a comprendere l'attività delle istituzioni, ovviamente con un linguaggio consono. Ma sono sicura che apprendono subito e apprezzano quello che il Comune fa per loro e per le loro famiglie».