Matteo Renzi a Pescara per presentare il libro Un’altra strada. Idee per l’Italia di domani

Domenica 10 marzo 2019 alle ore 10.00 nella sala Consiliare del Comune di Pescara, MATTEO RENZI, già Presidente del Consiglio dei Ministri, presenta il suo ultimo libro “Un’altra strada. Idee per l’Italia di domani” edito da Marsilio. “Come può ripartire un percorso riformista per l’Italia? Come fare tesoro degli errori commessi e delle mosse vincenti in un racconto che rinnovi il senso di una sfida? Come disegnare il futuro opponendosi alle paure dilaganti?”, saranno queste le domanda a cui, l’ex Segretario e ora Senatore del Partito Democratico, cercherà di dare risposta. Con grande chiarezza e senza sconti, insieme ai tanti militanti, simpatizzanti e iscritti che in questo tour di presentazione stanno affollando ogni sala in tutta Italia, l’autore darà forma a una nuova narrazione dell’avvenire.