Primo appuntamento con Docudì d’Arte il 15 marzo 2019

I documentari, fuori concorso, raccontano le opere di artisti internazionali da Gianni Novak a Matthias Brandes e Lawrence Carroll.

La Rassegna è curata da Anthony Molino.

Le proiezioni sempre al museo Colonna in via Gramsci a Pescara con inizio alle ore 17,15.

Venerdì 15 Marzo prima proiezione dedicata all'Arte

- Tre giorni con Matthias Brandes di Marco Agostinelli

- Una scultura di Beverly Pepper di Marco Agostinelli

seguiranno

Venerdì 26 aprile

- Gianni Novak, bellezza un concetto indefinibile di Lucilla Salimei

- Carlo Montesi pittore di Lucilla Salimei

Venerdì 10 maggio

- Lawrence Carroll di Simona Ostinelli

Matthias Brandes il suo linguaggio artistico evoca la sospensione del tempo, tra contemplazione e meditazione. Esplora in modo sistematico e profondo il valore simbolico della casa, spazio in cui la nostra individualità, i nostri ricordi, sono protetti e riservati. Le sue case volanti sono un universo magico dove ogni oggetto può volare e assumere le simbologie più fantasiose, stravolgendone prospettive e significati. I “tre giorni” con lui aprono allo spettatore anche la casa dell’artista, dove non soltanto è visto al lavoro ma dove si potranno apprezzare, anche se forse in modo soltanto implicito, le motivazioni dietro alla scelta di Brandes di fare dell’Italia – paese fonte per lui inesauribile di bellezza – la propria casa.



Beverly Pepper Il documentario ci presenta l’artista mentre lavora ad un’opera concepita per un altro, famoso, parco di sculture, quello di Celle in provincia di Pistoia, appartenente al grande collezionista italiano Giuliano Gori. In una visione arricchita dalle riflessioni della Pepper, lo spettatore non solo “entra”, fisicamente, nell’opera e nello spazio circostante ma esplora, assieme all’artista, la privilegiata relazione che questa propone da sempre, tra la scultura, lo spazio e il paesaggio naturale e storico.





#Docudì2019 - concorso di cinema documentario organizzato dall'A.C.M.A (Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese), e dall'Assessorato alla Cultura del comune di Pescara oltre ai tre appuntamenti d'Arte vengono presentati sei Film-Documentari, tutti in anteprima regionale che concorrono alla assegnazione del Premio #Docudì2019.

La particolarità di questo Concorso è che sarà la Giuria, formata dal pubblico in sala, a votare al termine di ciascuna proiezione. Il vincitore verrà proclamato nell'appuntamento finale dell'11 maggio.

Tutti i film in concorso sono stati prodotti nel 2018 e tutte le proiezioni sono con la presenza dei registi accompagnati, a volte, anche dagli autori, sceneggiatori o interpreti.

L'intera manifestazione è ad ingresso libero.

#Docudì2019 - concorso di cinema documentario

Le proiezioni si svolgeranno con il seguente calendario:

Febbraio sabato 2 - venerdì 15

Marzo sabato 2 - venerdì 15 - sabato 23

Aprile sabato 13 - venerdì 26

Maggio giovedì 2 - venerdì 10 - sabato 11

Sabato 11 maggio 2019 Premiazioni e a seguire proiezione (Fuori concorso)

INFO concorso #Docudì2019

