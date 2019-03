L'Avv Di Carlo è il nuovo responsabile provinciale e membro dell'ufficio legale regionale del Tribunale del Consumatore

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

La Segreteria Regionale del Tribunale del Consumatore, presieduta da Rosa Roberto, intende portare a conoscenza di tutti i mezzi stampa e di tutte le istituzioni locali, nonché di tutti i cittadini Abruzzesi, che in un’ottica di radicamento sul territorio Regionale del medesimo Tribunale del Consumatore, di concerto con la Segreteria Nazionale presieduta da Nicola Calabria, ha provveduto nella mattina odierna a nominare, quale Responsabile Provinciale di Pescara l’Avv. DI CARLO ALESSIO.

“ Sono certo, che il neo Responsabile Provinciale, al quale rivolgo un augurio di un buon lavoro sia mio che del presidente nazionale, nonché di tutta la Segreteria Regionale, forte della sua esperienza professionale, saprà farsi carico di tutelare tutti gli utenti che si rivolgeranno alla sua segreteria provinciale e contestualmente, saprà apportare alla Segreteria Regionale la propria professionalità.

La sua nomina, è giunta al termine di una riunione della Segreteria Regionale la quale, nei prossimi mesi, vedrà la nomina di altrettanti responsabili comunali, provinciali, nonché in un’ottica di rilancio della Segreteria Regionale, vedrà la nascita della costituzione dell’ufficio Legale Regionale. “

A conferma di quanto appena detto, la Segreteria Regionale, per il tramite del Responsabile Regionale Rosa Roberto, ha prontamente nominato lo stesso Avv. Di Carlo, quale membro dell’ufficio Legale del Tribunale Del Consumatore per il territorio della Provincia di Pescara, il quale sarà a stretto contatto con il Responsabile Regionale per meglio organizzare le iniziative di settore sull’intero territorio Regionale.