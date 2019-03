Pista ciclabile riviera nord, al via i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza

"Partiti i lavori di riqualificazione della pista ciclabile della Riviera Nord nel tratto che corre dalla Madonnina fino alla nave di Cascella. Si tratta di un percorso che attendeva da tempo interventi di manutenzione, perché la pista diventasse maggiormente fruibile e in sicurezza, per l'utenza che sceglie di percorrere la riviera in bici.

I lavori sono partiti, prevedono la scarifica dell'asfalto e il rifacimento del tappetino in altro colore, stretti i tempi di lavorazione che si assestano a circa 20 giorni e sono ricompresi in un appalto di più lavori. A seguire partirà la realizzazione della pista ciclabile lungo viale Pepe nel tratto fra via Marconi e via D'Avalos, che collegherà il percorso della riviera sud all'entroterra cittadino e verrà realizzata ex novo, uno snodo importante che attraversa la città in continuità da Montesilvano a Francavilla e collega l'Università a questo percorso sostenibile.

I lavori partiti oggi sulla riviera serviranno anche a realizzare un tracciato per le linee di connessione del wifi rivierasco, previste dal progetto della Strategia per lo Sviluppo Urbano Sostenibile in modo da renderlo funzionale e operativo già dalla prossima estate".