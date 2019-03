Osservazioni al Piano Generale del Traffico Urbano di Pescara

In occasione della scadenza dei termini per la presentazione delle osservazioni al Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del Comune di Pescara, abbiamo provveduto ad elaborare alcune osservazioni che presentiamo e che di seguito riportiamo.

Doppio appuntamento a Pescara venerdì 15 marzo: manifestazione mondiale per il clima (FFF, Friday for future) e scadenza dei termini per la presentazione delle osservazioni al Piano Generale del Traffico Urbano(PGTU). Due questioni solo apparentemente lontane tra loro ma che a nostro avviso hanno punti in comune.

Con l'evento mondiale, quello di Greta Thunberg, si pone all'attenzione di tutti i governi del mondo la questione del cambiamento climatico, e quindi delle emissioni in atmosfera di CO2 che per l'effetto serra determinano il surriscaldamento del Pianeta. E questo surriscaldamento è legato in maniera ormai risaputa anche al consumo di combustibili fossili, a cui la mobilità attuale, basata su motori endotermici, da un massiccio e determinante contributo. Il piano generale del traffico urbano si occupa di mobilità e di traffico, ed ecco stabilita la connessione...

