Educare i bambini alla cultura e tutela ambientale. Sabato parte Officina Mercato

Partirà questo sabato e andrà avanti per sette incontri OFFICINA MERCATO, progetto di eco-didattica c/o mercato di città, iniziativa sostenuta dal Comune di Pescara, assessorato alla Cultura che ha subito adottato le finalità che Officina Time intende portare avanti nei parchi pubblici e nelle piazze cittadine.

"Abbiamo reso gratuita la partecipazione al progetto che si rivolge principalmente ai bambini, educandoli a una indispensabile cultura e tutela ambientale – così l'assessore Giovanni Di Iacovo – Si tratta di una prima edizione per scoprire la forza e, insieme, la fragilità della natura, a cui auguro lunga vita, anche per seguire i cicli di cui si tratterà nei laboratori anche in seguito, in modo che sempre più alunni possano seguire la stagionalità dell'orto e sperimentare nuovi spunti di eco-didattica con i promotori dell'iniziativa che è pensata per i piccoli, ma finisce con il coinvolgere positivamente anche gli adulti".

"OFFICINAMERCATO è un progetto di eco didattica pensato per bambini e scolaresche nel mercato coperto al centro della città di Pescara – così Antonella Corneli, Presidente dell' Associazione Culturale Officina Time - L'evento si rivolge alle scuole in modalità gratuita e per questo ci aspettiamo diversi interventi di studenti e insegnanti di materna e primaria ma sarà fruibile da tutti i bambini che verranno a trovarci. Sono programmati 7 giornate di spunti e confronti laboratoriali che vogliono rappresentare un punto di incontro tra la cultura dell'ecologia, la didattica "fuoriclasse" e la bellissima realtà del mercato rionale. Fulcro di questo progetto è l'orto con la sua immensa fruibilità artistica e giocosa oltre che culinaria, i suoi colori e mille usi possibili. L'evento sarà ospitato nella sede del bellissimo mercato coperto di piazza Muzii, luogo centrale e privilegiato importante, in quanto la materia di questi laboratori di OFFICINA TIME sono gli alimenti a km 0 ed in particolar modo gli ortaggi di stagione. I commercianti del mercato inoltre si sentiranno simpaticamente coinvolti e oltre ad offrire le loro cassette e materiali di scarto di mercato, saranno il nostro primo pubblico".

L'associazione. Officina Time è un'associazione socio-culturale no profit di Pescara e iscritta all'Albo delle Associazioni del Comune. L'Associazione nasce come risposta ad una esigenza culturale del territorio e rappresenta una dimensione che vuole coinvolgere bambini, scuole e famiglie in laboratori sul tema dell'ecologia e della tutela dell'ambiente, colorati, fantasiosi e divertenti.

Il nostro intento è di avvicinare i bambini alla natura e ai molteplici benefici che essa offre: ludici, culturali e didattici. Il nostro impegno è quello di distogliere l'attenzione dal gioco multimediale e recuperare la dimensione del gioco da cortile e parco, a costo zero e a di totale immaginazione, porre al centro del gioco dei bambini la manipolazione e la scoperta creativa. L'ASSOCIAZIONE non ha ancora un proprio spazio, ma auspica ad avere presto una sede in città, per dare la possibilità a tutti di essere coinvolti nel gioco a contatto e a sostegno della natura e nell'infinito mondo del riuso artistico. Il nostro intento è sempre di creare e cercare la bellezza anche dove non siamo abituati a vederla, per promuovere la cultura del "gioco in ecologia" e mirare al comportamento ecosostenibile come impegno costante.

PROGRAMMA DEI LABORATORI. Nelle mattine indicate sempre dalle 9.30 alle 12.00