Videosorveglianza, Pescara avrà ulteriori telecamere grazie ai fondi di Città Sicure

"Nella seduta di oggi del Comitato di Ordine e Sicurezza pubblica si è parlato del rifinanziamento da parte del Ministero dell'Interno dei progetti ricompresi nel bando dell'ex ministro dell'Interno Minniti "Città Sicure". Con gli ulteriori 30 milioni di euro erogati dal Viminale, Pescara, grazie alla collocazione del progetto nella graduatoria nazionale sarà fra le città che beneficerà delle risorse e potrà quindi agire per attuare sulla città un piano di videosorveglianza senza precedenti.

Il progetto aveva un importo pari a 1.500.000 euro, di cui 500.000 con risorse comunali, ci auguriamo che la copertura consenta il raggiungimento di tale cifra o di quella di 900.000 euro annunciata dal ministro dell'Interno durante la sua prima visita in città.

I progetti che saranno finanziati sono quelli collocatisi fra il 440 e il 660 posto nella graduatoria e ci auguriamo che le risorse consentano la piena copertura del progetto comunale, in modo da poter procedere ad una più ampia progettazione degli interventi da fare.

Com'è noto siamo da tempo al lavoro per il potenziamento della rete di videosorveglianza sulla città, un tema che abbiamo condiviso anche con il locale comparto sicurezza, partecipe al bando ministeriale con un altro progetto di videosorveglianza per la cinta di ingresso alla città che non ha ricevuto copertura. Si ricorda che il progetto prevede sia l'acquisto di tutta la dotazione tecnica, dalle telecamere alla centrale di controllo, che la gestione dell'intero sistema cittadino, che avrà sede in parte degli spazi dell'Onmi in via di ristrutturazione.

In attesa dei fondi ministeriali, attiveremo le risorse comunali, procedendo alla definizione di tutte le procedure tecniche per la progettazione definitiva e per arrivare alla gara. Cosa a cui ci dedicheremo già da subito, ricercando le professionalità necessarie a dare concretezza e scientificità alla collocazione delle videocamere, perché possano essere potenziate le zone sensibili della città e per dare alla sicurezza urbana un supporto tecnologico di grande importanza sia per l'ordine pubblico, che per la prevenzione e repressione dei reati".