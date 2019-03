Lavori di manutenzione nell'ufficio postale di via Monti, per gli utenti aperto lo sportello alle Poste Centrali

Poste Italiane comunica che fino a fine mese l’ufficio postale di via Monti (Pescara 1) sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria. Nell’ambito degli interventi, tra gli altri, saranno installati nuovi impianti di condizionamento e illuminazione a led.

Durante il periodo dei lavori nella sede di corso Vittorio Emanuele (Pescara Centro) sarà disponibile uno sportello dedicato alla clientela dell’ufficio di via Monti per le operazioni postali e finanziarie, comprese le attività collegate ai libretti di risparmio e ai conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

Lo sportello dedicato sarà disponibile nel consueto orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.