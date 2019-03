Scuola di Borgo Marino, partono durante le vacanza di Pasqua sarà ritinteggiato il plesso

"Lavori e riparazioni attese in arrivo nella scuola primaria di Borgo Marino, dove abbiamo sostituito l'impianto di riscaldamento nella palestra e dove durante la settimana di chiusura per le vacanze pasquali verranno effettuati lavori di tinteggiatura.

Interverremo non solo in palestra, ma dove serve un intervento di rinnovo della tinteggiatura anche al primo piano, dove c'è la scuola primaria, verrà effettuata anche la pulizia dei vetri di tutto il plesso. In questi giorni stiamo inoltre intervenendo con i nostri operai per la sistemazione delle aree esterne nella scuola di Colle Pineta dove stiamo facendo manutenzione ordinaria. Attenzione anche alla scuola Benedetto Croce della Pineta, dove verrà riparato il cancello automatico in disuso.

Si tratta di lavori condivisi con i plessi, che confermano la nostra attenzione alla situazione delle scuole, affinché siano funzionali e accoglienti e gli ambienti restino sempre decorosi".