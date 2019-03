Via del Circuito è pericolosa per le utenze vulnerabili in bici

È sabato pomeriggio, con poco traffico. Lungo via del Circuito, tra via Piana delle Mele e la rotatoria nord con il Ponte delle Libertà, poco prima della pista ciclabile che corre lungo l'argine nord del fiume, procedendo verso il mare, una famiglia si sposta in bici, con grande cautela. Il padre guida la comitiva, seguito dal figlio e a chiudere la madre, con un secondo bimbo sulla bici, che controlla da dietro dando istruzioni al piccolo su come procedere.

La situazione di pericolo è evidente. Ma cosa spinge, allora, questa famiglia a uscire in questo modo invece che usare la più sicura auto, trovare un parcheggio in centro, magari nell'area di risulta, e poi a farsi un tranquillo giro a piedi? Tra l'altro poi dovranno anche tornare indietro!

Intanto, superata con grande attenzione la rotatoria con continui richiami al piccolo, imboccano la pista ciclabile e la tensione si allenta. Ma torna a farsi sentire al momento della intersezione con via Valle Roveto: davanti al Florian è presente una discarica di rifiuti perennemente attiva, che gli automobilisti non vedono, ma i ciclisti si. L'attenzione dei genitori è alta e si stringono intorno al ragazzino in bici. La stessa situazione si ripeterà più avanti, all'altezza del Ponte Flaiano. E così sarà per tutta la città. Chi vigila sulla loro incolumità? C'è un piano della mobilità a loro dedicato?



Per i dettagli e foto ... leggi il resto dell'articolo