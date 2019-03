Via Pepe, finalmente sono ripartiti i lavori nel cantiere

Sono ripresi questa mattina i lavori in via Pepe, rimasti fermi per settimane con gran disagio per residenti e commercianti, costretti a convivere con un cantiere aperto e con tutte le difficoltà legate a un accesso precario, se non impossibile, di locali e abitazioni.

"E' stata indubbiamente utile l'accelerazione impressa dalle due sedute della Commissione Lavori Pubblici di cui ho richiesto la convocazione - sottolinea Luigi Albore Mascia - Non potevano restare senza risposta le tante sollecitazioni di cittadini rimasti letteralmente prigionieri di lavori interrotti per ragioni puramente organizzative. La commissione è riuscita a coordinare i tecnici dell'Aca, quelli del Comune e a favorire anche l'erogazione di una prima tranche di pagamenti all'impresa".

Ci sono però ancora alcuni elementi da valutare, questioni che residenti e commercianti pongono e che vanno risolte: "Domani alle 11 la Commissione Lavori Pubblici effettuerà un sopralluogo nel cantiere - ricorda Albore Mascia - per verificare necessità e praticabilità delle numerose proposte fatte dai cittadini, anche per consentire una rapida prosecuzione delle opere. Finito questo tratto il cantiere si trasferirà sulla porzione opposta di strada e sappiamo bene che si sta avvicinando l'estate: dovrà essere garantito un timing preciso per evitare di creare ulteriori difficoltà ai residenti e danni alle attività commerciali. L'amministrazione di centrosinistra sta mettendo in campo tutta la sua potenza di fuoco nella sistemazione delle strade cittadine: ci chiediamo dove siano stati in questi cinque anni. Per il futuro, con la nuova Giunta di centrodestra, cercheremo di garantire una manutenzione costante e attenta in tutte le aree della nostra città".