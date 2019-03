Due studentesse del Manthonè protagoniste del video #Tifiamoeuropa

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Le studentesse Alessia Fusella e Giada D’Arcangelo dell’Istituto Aterno-Manthonè, diretto dalla preside Antonella Sanvitale, sono risultate tra i vincitori del contest di Instagram #WEAREYOUROPE e saranno protagoniste di diverse attività inerenti al progetto #TIFIAMOEUROPA, che vede la collaborazione del ministero dell’Istruzione e della Federazione italiana gioco calcio.

L’iniziativa, che ha l’obiettivo di promuovere e diffondere tra gli studenti i valori del rispetto, del tifo corretto e dell’inclusione, prevede diversi incontri in avvicinamento al campionato Europeo under 21 che si disputerà a giugno, la cui fase finale si svolgerà dal 16 al 30 giugno 2019 in cinque città italiane (Bologna, Cesena, Reggio Emilia, Trieste e Udine) e a San Marino.

L’intento è quello di abbattere un’altra barriera culturale: è intollerabile sentire i fischi del pubblico quando vengono suonati gli inni, e per questo gli studenti accompagneranno gli inni di tutte le nazionali, segnando una svolta che dovrebbe diventare una tradizione.

La prima di queste attività, che vedrà protagoniste le due studentesse, sarà la partecipazione, come testimonial del progetto, alla realizzazione di un video promozionale che verrà girato il 20 marzo a Cologno Monzese e che vedrà la presenza del campione del mondo, nonché Ambassador del campionato Europeo, Andrea Pirlo. I ragazzi passeranno la mattinata in compagnia dell’ex centrocampista della Nazionale italiana e avranno la possibilità di porgli domande, oltre a essere parte attiva nella realizzazione del video promozionale.