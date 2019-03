TUA sopprime corse di autobus lasciando a piedi gli studenti?

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Prendendo spunto da lamentele da parte di numerosi cittadini pescaresi che denunciano la soppressione di alcune corse urbane sia , in alcuni casi, di soppressione di corse per studenti lasciati a piedi rileviamo frequenti disservizi a danno della Città di Pescara.



Da amministratore , vicepresidente del consiglio comunale di Pescara , critico fortemente TUA per la pessima gestione del servizio sul tratto urbano di Pescara e probabilmente anche nel tratto extraurbano.

Ricordo che la regione Abruzzo paga circa 1 milione 470 mila km di servizio e che altri 250 mila chilometri li paga il comune di Pescara in virtù della convenzione in essere con la TUA.

Ai vertici di Tua , Chiedo quali siano le azioni correttive poste in essere dall'azienda per non creare disagi all'utenza , mentre al sindaco Alessandrini se è a conoscenza di questi disservizi e comunque di intervenire affinché cessino immediatamente.

La soppressione delle corse urbane avvenute nei giorni scorsi rappresentano , ovviamente, disagi organizzativi dell'azienda TUA.

Ricordiamo che nella scelta della soppressione di corse degli autobus le zone periferiche sono le più falcidiate riducendo le stesse a veri e propri quartieri emarginati dal resto della città.