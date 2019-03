CARO RISPARMIO:IL LIBRO DI LUIGI STIVALETTA

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

E’ stato presentato, lo scorso week end a Vasto, il libro scritto dal dott. Luigi Stivaletta sul tema molto importante dei costi dei prodotti di investimento.

La serata ha avuto quale prologo l’intervento dell’ex Sindaco di Vasto dott. Filippo Pietrocola il quale, nel presentare l’autore, ha avuto parole di elogio per la professionalità e competenza dello stesso, definito un grande esperto in materia vista anche la lunga esperienza nel settore.

E proprio dalla quasi trentennale esperienza lavorativa (il prossimo maggio Luigi festeggerà trenta anni di attività) che il neoscrittore ha dato inizio alla sua relazione con la quale ha illustrato compiutamente le criticità sui costi dei vari prodotti di investimento partendo dalla crisi americana del 2008 (il fallimento della banca Lehman Brothers) fino a giungere all’analisi del peso dei costi sul risultato dell’investimento.

Quello che è emerso anche dalla lettura del libro è il senso etico del professionista vastese in un settore dove apparentemente di etico c’è ben poco!

Infatti, anche la decisione dello scorso maggio 2018 di diventare consulente indipendente verte in questo senso, ovvero quello di mettersi esclusivamente dalla parte del cliente, cercando di evidenziare solo gli interessi di questi.

I numerosi presenti in sala hanno apprezzato l’esposizione e le argomentazioni trattate da Luigi Stivaletta ringraziandolo per la preziosa pubblicazione e per il faticoso lavoro svolto.