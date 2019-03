UNA MASTERCLASS GRATUITA SULLA MAGIA E LA DICIPLINA DELLE PAROLE

Quasi ogni conflitto tra umani ha a che fare con un problema di comunicazione.

Piú cresce la nostra abilità nel comunicare con gli altri più riusciamo a realizzare le nostre speranze e i nostri sogni.

I malintesi infatti, si verificano perché non comprendiamo che persone diverse hanno stili di comunicazione diversi.

Ma c'è una magia e una disciplina nella scelta delle parole che puoi usare con qualcuno e devi assolutamente evitare con altri.

Questa scelta è una delle più importanti sia nelle relazioni personali che professionali

Torna, dopo 10 anni, la MasterClass più esclusiva della CoachingX100 School.

Obiettivo: imparare il sistema più rapido per "leggere" chiunque, perfino quelli più incompatibili con te.

Partecipando a questa MasterClass, che si terrà giovedì 21 marzo imparerai:

* Come riconoscere i principali schemi delle persone che incontri

* Come rispondere efficacemente anche a chi ora ti sembra molto distante da te

* Il modo migliore per creare un clima di fiducia

* Come trovare un punto d’incontro veloce con le persone

* Come adattare il tuo stile per mettere gli altri a loro agio

La MasterClass è gratuita perché è sponsorizzata dalla CoachingX100 School.

Sono ancora disponibili solo 8 posti.

Le indicazioni per prenotare sono in basso.

MAGIA E DISCIPLINA

DELLE PAROLE

Come guidare chiunque nelle 4 situazioni emotive personali e professionali

* Quando: giovedì 21 marzo

* Ore: 18.00

* Dove: CoachingX100 School, Pescara

Ingresso libero

La durata di questo laboratorio è di 100 minuti.

PRENOTAZIONI per partecipare basta scrivere alla segreteria dell'evento via Whatsapp

"1 posto per me Magic" 349 4978015 - Questo recapito è solo per la prenotazione.