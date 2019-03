Montesilvano, pronte 20 nuove telecamere nei parchi pubblici

Tredici parchi, due piazze e il museo del Treno saranno molto più sicuri grazie all'installazione di 20 telecamere con registrazione video. Gli occhi elettronici sono stati installati sui pali dell'illuminazione (anch'essi di nuovissima generazione, con fari a led) e renderanno più sicure le aree controllate.

I parchi interessati sono: Falcone, Cormorano, Guy Moll, delle Favole, Vele, via Costa, Powell, via Salieri, via Spagna, via Mingio, con una telecamera; Libertà con tre telecamere; Papa Giovanni Paolo II ed Europa 2 con due telecamere ciascuno. Una telecamera, infine, sarà a guardia del museo del Treno e delle piazze San Pio e Diaz.

«Si tratta di attrezzature elettroniche di nuovissima tecnologia», spiega l'assessore al Verde pubblico, Ernesto De Vincentiis, «sono motorizzate, danno una copertura a 360 gradi dell'area da controllare, e, ovviamente, registrano le immagini. Si tratta di un intervento importante reso possibile dall'adesione alla convenzione Consip (la Centrale di acquisti della Pubblica amministrazione italiana) sulla manutenzione e gestione della illuminazione pubblica. Questo ci ha già consentito di sostituire i vecchi pali della luce con lampade in grado di abbassare drasticamente le emissioni di anidride carbonica e di ottenere un notevole risparmio nei costi. Il fatto di aver dotato di questi occhi elettronici tutti i parchi cittadini, alcune piazze, tra cui quella del Comune, e il museo del Treno, evidenzia la nostra attenzione al problema sicurezza. Da non dimenticare, poi, l'effetto dissuasione su possibili atti di vandalismo su verde pubblico e arredi urbani».