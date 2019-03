Pronto il nuovo punto di ristoro dell'aeroporto di Pescara

Dopo l'annuncio dei nuovi voli e il ripristino degli estivi, da oggi è attivo il nuovo punto ristoro-bar all’interno degli spazi dell’Aeroporto d’Abruzzo. L’attività rientra nell’ambito delle attività di riqualificazione dell’aerostazione, che ha l’obiettivo di rendere lo scalo più funzionali alle esigenze dei passeggeri.

Soddisfazione espressa da parte del presidente della Saga Enrico Paolini, il quale ha sottolineato l’avvio della modernizzazione di una struttura “al passo con i tempi e sempre più fruibile da parte dei passeggeri. Cambiamo le abitudini di coloro – ha spiegato Paolini – che arrivano in aeroporto già provvisti di carta di imbarco e che preferiscono effettuare immediatamente i controlli di sicurezza, aspettando il volo in area partenze. Più che ovvio, per noi, rendere il loro tempo di attesa più confortevole”.

Nei prossimi mesi apriranno anche gli altri negozi previsti in area partenze e sarà completato il restyling dell’intera aerostazione.