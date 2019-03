Montesilvano, completata l'opera di street art di Mr. Thoms "Radical Zombie"

Abiti dai colori accesi, capelli perfettamente pettinati. Sguardo fisso sullo spettatore ma cellulare rigorosamente tra le mani. Si mostrano così i "Radical Zombie" dipinti da Mr. Thoms sulla parete sud della ex casa del custode del cimitero.

E' stato completato in appena quattro giorni il nuovo murale della città di Montesilvano, realizzato a costo 0 nell'ambito del progetto di rigenerazione urbana a mezzo street art condotto dall'amministrazione Maragno.

«Quando abbiamo saputo che Mr. Thoms, street artist di prestigio internazionale, sarebbe venuto in Abruzzo per la sua personale PostMortem, esposta nell'ambito di Behance Portfolio Reviews organizzato da Pepe Collettivo - sottolinea Alessandro Pompei, presidente della commissione Cultura - lo abbiamo immediatamente contattato. L'artista ha colto ed apprezzato la bontà del nostro progetto, tanto da scegliere di fare dono alla città di una riproduzione dell'opera di punta della sua mostra. Abbiamo quindi individuato, nella ex casa del custode del cimitero, la location ideale per "ospitare" e rafforzare il messaggio legato a "Radical Zombie" di Mr. Thoms, una riflessione sulla vacuità di un oggi sempre troppo immerso nel mondo social e distratto invece dalla concreta realtà. Questa opera dimostra chiaramente quanto la street art abbellisca, riqualifichi, ma ovviamente possa far scatenare una riflessione. In questi giorni, sono tantissime le persone che sono venute al muro, per osservare l'opera prendere forma e scambiare opinioni con Mr. Thoms, artista ma soprattutto persona eccezionale. Non ci fermiamo - annuncia il consigliere Pompei - e già questo sabato, inaugureremo "Immi", un'installazione dietro la stazione ferroviaria, che un altro grande artista, Graziano Fabrizi, ha voluto donarci».

Mr. Thoms

Classe 1979, Diego Della Posta, a.k.a Mr. Thoms, inizia a dipingere in strada nel 1996 ed è attualmente uno dei più noti artisti di strada italiani. Artista poliedrico che si esprime non solo attraverso la street art, ma anche attraverso la grafica e la pittura, in una ricerca costante di equilibrio tra l'ironico e l'espressivo. La sua grande conoscenza dell'architettura e del linguaggio del corpo gli permette di catturare l'essenza dei suoi personaggi, ma allo stesso tempo esprime un concetto, inviando un messaggio su cui riflettere in modo ironico. Da sempre attivo nella scena della street art, partecipa a eventi e festival di arte urbana in tutto il mondo, diffondendo il suo stile in Europa, America del Nord e Asia.