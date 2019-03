Pescara Colli, strade di serie A e di serie B?

A fine gennaio, grazie alla donazione di Open Fiber che sta posando la fibra ottica in città, sono stati asfaltati circa 4000 mq di strade di Pescara.

Con la delibera approvata, il Comune di Pescara ha deciso di effettuare il rifacimento del manto stradale su via Firenze, via Venna, via Monte Bolza, via Cadorna e via Palmerini.

Proprio su via Palmerini erano stati fatti più sopralluoghi per via della "situazione di pericolo in cui versava la carreggiata stradale" e oggi, grazie alla donazione di Open Fiber, il manto stradale è stato sistemato (vedi foto nella gallery in alto).

La "vecchia" condizione del manto stradale di via Palmerini, però, non è unica nella zona Colli (né di Pescara), basta infatti buttare un occhio su via Calvise (immediatamente dopo via Palmerini) per rendersi conto che la situazione è allo stesso modo "drammatica".

Via Calvise, peraltro, è una strada scelta quotidianamente da molti genitori che accompagnano i propri figli a scuola in via Colle Innamorati e via di Sotto e le auto, percorrendola, devono effettuare delle vere e proprie gimcane per evitare le buche.

A questo punto ci si chiede, ci saranno mica strade di serie A e strade di serie B?