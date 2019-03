Venerdì 22 Marzo 2019 presso la sala Favetta di Pescara, è stato organizzato un Workshop Fotografico con il vincitore per l’Italia del Sony World Photography Contest Awards 2019, Nicola Vincenzo Rinaldi.

L’evento dal nome “CPSpescara TalentsPhotoContest” è organizzato dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Pescara, organo istituzionale di rappresentanza studentesca, in collaborazione con il Comune di Pescara e History Life ONLUS che al termine della giornata riceverà come regalo dal fotografo Nicola Rinaldi una foto di Roccacalascio che verrà messa all’asta per ricavare fondi per l’ONLUS.

Al contest partecipano 5 studenti per classe degli Istituti Scolastici della provincia.

Nella metà mattinata i giovani fotografi si recheranno nei luoghi più rappresentativi del quartiere per effettuare degli scatti esclusivi basati su categorie decise precedentemente. In questa prima fase gli elaborati saranno esaminati da una Giuria d’Onore composta da fotografi scelti e membri della CPS, mentre per la premiazione finale sarà necessario attendere la giornata dello Student’s Festival organizzato dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Pescara.