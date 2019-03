“Via Caduta del Forte riapre da stasera con grande anticipo, come annunciato. Via libera al transito sull’arteria completamente riqualificata già da ora per tutte le auto, da domattina per i bus di Tua.

Un lavoro atteso per lungo tempo, che è stato realizzato al fine di rimettere in sicurezza la sede stradale: la corsia di transito dei mezzi pubblici era infatti sotto il livello dovuto ed è stato necessario rifare anche il fondo stradale in alcuni tratti, per rimetterla in sesto.

Abbiamo eliminato anche le barriere architettoniche presenti sulla via, così come stiamo facendo in ognuno degli interventi realizzati e in corso in città, così la strada ora è a posto sia per il traffico veicolare che per le utenze debole. La ditta ha lavorato sodo, sfruttando le giornate di sole perché i disagi fossero ridotti al minimo, ha funzionato la sinergia con TUA per la deviazione dei bus che transitano sul percorso in entrata in citta sulle vicine via Chieti e via Conte di Ruvo.

Torna normale la circolazione di uno degli snodi più battuti di Pescara, che abbiamo voluto riqualificare proprio per il grande volume di traffico che ha sopportato in questi anni.”