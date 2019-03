LA PRIMAVERA DELL’ARTE CONTEMPORANEA A PESCARA INIZIA IL 23 MARZO CON LA MOSTRA COLLETTIVA ORGANIZZATA DAL CRAL GIUSTIZIA

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Grande successo di pubblico per l’inaugurazione oggi sabato 23 marzo ’19 alle ore 18.00 della nuova stagione espositiva con una mostra collettiva di pittura presso gli uffici della propria sede in via Antonio Lo Feudo 1 a Pescara (ingresso lato ferrovia).

Gli artisti partecipanti sono: Paola Cirillo, Giancarla Di Clemente, Edera Latini, Giuliano Stella, Luigi Vitali.

E’ questa una mostra che mette a confronto per la prima volta i cinque artisti invitati di diversa generazione e provenienza, i quali dialogheranno attraverso le loro creazioni.

Nella mostra proposta materia e energia si incontrano, indagando le molteplici influenze nel rapporto tra lo spazio e l’osservatore.

La mostra propone un importante gruppo di opere che sono visibili nei giorni seguenti:

-dal lunedì al sabato dalle ore 11,00 alle ore 13,00

-martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30

Previa richiesta al n.tel. 393-73110484 dell’organizzatore della mostra, il signor Giuliano Stella sarà possibile conoscere meglio le opere esposte durante una visita guidata e sarà possibile inoltre concordare visite in orari diversi da quelli stabiliti.

Ingresso libero