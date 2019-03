Pescara è il terzo capoluogo in Italia con il clima migliore

Imperia, Catania e Pescara. E' questo il podio dei migliori capoluoghi di Provincia nell'indice del clima redatto da Il Sole 24 Ore.

Pescara si posiziona in terza posizione, con 729,7 punti, alle spalle di Imperia e Catania che raggiungono rispettivamente 799,1 e 731,3 punti.

Tutti i dati di Pescara:

Tutti i dati del clima di Pescara SOLEGGIAMENTO

Ore di sole al giorno 7,7 INDICE DI CALORE

Giorni annui con temperatura percepita > 30° 35 ONDATE DI CALORE

Sforamenti annui di 30°C per 3 giorni consecutivi 34 EVENTI ESTREMI

Giorni annui con accumulo di pioggia >40mm per fascia esaoriaria 16 BREZZA ESTIVA

Nodi medi giornalieri di vento nella stagione 5,5 UMIDITÀ RELATIVA

Giorni annui fuori dal comfort climatico, >70% o <30% 180 RAFFICHE DI VENTO

Giorni annui con raffiche > 25 nodi 30.8 PIOGGE

Giorni annui in cui piove 72.8 NEBBIA

Giorni annui con nebbia in almeno una fascia esaoraria 5.18 GIORNI FREDDI

Giorni annui con temperatura massima percepita < 3°c 7.18

Per quanto riguarda gli altri capoluoghi abruzzesi, Chieti si posiziona in 32esima posizione, Teramo in 46esima e L'Aquila in 62esima posizione.

In Italia, invece, le ultime posizioni sono occupate da Pavia, Vercelli e Novara.

Insomma, come risaputo, si vive meglio al centro/sud che al nord.

La classifica dei 107 capoluoghi è stata redatta analizzando i dati statistici di 10 indicatori climatici negli ultimi 10 anni (dal 2008 al 2018). Per ogni graduatoria la città con in prima posizione ha ricevuto 1000 punti e tutte le altre hanno ricevuto un punteggio decrescente rispetto alla prima.

Per sapere tutti i dettagli dei valori analizzati visita l'Indice del Clima del Sole 24 ore