In via Rimini a Montesilvano si continuano ad abbandonare rifiuti in strada

Ennesimo intervento della società Formula Ambiente e Sapi nella zona a ridosso delle case popolari di via Rimini. A poche ore dall'installazione di cinque nuove isole ecologiche in diversi punti della città, si deve segnalare ancora una volta il comportamento incivile di qualche cittadino irresponsabile.

Le immagini sono esplicative di un atteggiamento testardamente antisociale, di una forma mentale radicata nell'assoluto disinteresse degli altri.

«Gli operatori hanno trovato di tutto, una ennesima discarica a cielo aperto creata dalla tipica pigrizia di chi se ne frega assolutamente del bene comune», dice l'assessore all'Igiene urbana, Paolo Cilli, «Tra i rifiuti abbandonati in strada c'erano una sedia da giardino, una poltroncina da studio, un frigorifero, due automobiline elettriche per bambini, scaffali e anche il paraurti di un'auto, oltre, ovviamente, a buste di varia dimensione e vario contenuto. Il tutto abbandonato in strada. Stiamo seriamente prendendo in considerazione la proposta di decadenza dall'alloggio popolare alle persone che si rendono responsabili di simili atti di inciviltà, se residenti nelle palazzine di edilizia residenziale pubblica. E' inconcepibile che in una città in cui è attivo un centro di raccolta, quello di via Inn, dove i residenti a Montesilvano possono portare autonomamente i propri rifiuti, si debbano vedere simili squallidi spettacoli. Non solo, è ovvio che questi episodi incidono sul costo della raccolta dei rifiuti a carico della comunità, visto che sono necessari laboriosi interventi di rimozione».

E' il caso di ricordare che il centro di raccolta, in via Inn, dove i residenti a Montesilvano possono portare autonomamente i propri rifiuti, è attivo nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12.30; martedì e giovedì dalle 15 alle 18. E' operativo, anche, il servizio gratuito di ritiro degli ingombranti a domicilio attraverso appuntamento telefonico contattando il numero verde 800195315, 085 8620460 per i cellulari. Infine, ma non certo per ultimo, sono attive sei isole ecologiche, disponibili h24 sette giorni su sette, in via Aldo Moro; piazza Giardino adiacente campo sportivo; via Vestina angolo via Verdi; piazza Trisi; corso Umberto, angolo via Idro, adiacente lo svincolo della circonvallazione; via Verrotti direzione sud – nord.