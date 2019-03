Epilazione a luce pulsata: che cos'è e come funziona

Negli ultimi anni si sente parlare spesso di epilazione a luce pulsata, una tecnica estetica che consente la rimozione permanente dei peli superflui. Tale tecnologia, che sta trovando un grande riscontro anche tra gli uomini, prevede l'emissione di una luce policromatica ad alta intensità (IPL), che si trasforma in calore quando colpisce la melanina, ovvero il pigmento che conferisce il colore al pelo.

In questo modo si va a generare un forte aumento di temperatura, che porta alla progressiva degenerazione del bulbo pilifero. Di fatto, il principio di azione può essere paragonato a quello di un raggio laser, con la differenza che questa innovativa tecnologia agisce a lunghezze d'onda monocromatiche ed unidirezionali.

Attualmente, è possibile attuare questo trattamento comodamente anche a casa, anche se è importante farsi supervisionare sempre da uno specialista, in modo da essere sicuri di non danneggiare la cute. Per evitare di incorrere in eventuali problematiche, è importante scegliere epilatori IPL di qualità e sapere come utilizzarli al meglio. Non sai a chi affidarti? Su epilatorialucepulsata.it, puoi trovare i migliori modelli attualmente in commercio ed anche tanti informazioni utili per eseguire in modo efficace tale trattamento.

A cosa serve e a chi è consigliata l'epilazione IPL

L'epilazione a luce pulsata viene attuata con l'intento di favorire l'assottigliamento progressivo della peluria e di rallentarne la crescita. Per ottenere risultati rilevanti è importante agire durante la fase anagen del pelo, ovvero quando la melanina risulta molto più concentrata a livello del bulbo pilifero.

Di fatto, questo particolare trattamento di epilazione è consigliato a tutti coloro che sono stanchi di ricorrere a cerette e rasoi. Tuttavia, non è adatta a tutti i tipi di pelle: è necessario avere un fototipo compreso tra 1 e 5. Dunque, è consigliata, poiché poco efficace, a chi ha una cute particolarmente scura o abbronzata.

Per quanto riguarda, invece, la durata del trattamento, bisogna considerare diversi fattori, tra i quali l'età, il tipo di pelle, l'assetto ormonale e le caratteristiche della peluria. In generale, quindi, il numero delle sedute da attuare varia a seconda delle zone da trattare, ma soprattutto dei singoli casi. Tuttavia, già dai primi trattamenti è possibile notare una crescita ritardata dei peli, nonché un indebolimento della peluria ed un miglioramento della cute, soprattutto in caso di follicoliti o di peli incarniti.

Vantaggi e svantaggi della epilazione a luce pulsata

L'epilazione IPL garantisce numerosi vantaggi, tra i quali la riduzione della quantità e soprattutto del diametro dei peli. Inoltre, porta ad una crescita lenta o addirittura inesistente della peluria, poiché agisce direttamente sul bulbo pilifero. Il prezzo d'acquisto iniziale degli apparecchi necessari per effettuare questo tipo di trattamento è, attualmente, abbordabile. In passato, infatti, visti gli elevati costi, era necessario rivolgersi a centri estetici specializzati.

Tuttavia, per ottenere dei risultati soddisfacenti è necessaria una certa costanza e possono verificarsi controindicazioni e reazioni avverse. In aree ad elevata densità follicolare, di fatto, è possibile percepire fastidio, mentre le pelli sensibili si possono subire arrossamenti, anche se lievi, che scompaiono dopo qualche minuto. Le zone più scure della pelle, come tatoo, nei e cicatrici, inoltre, devono essere preventivamente coperte con una matita bianca, in modo che non si verifichino alterazioni dannose.