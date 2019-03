I consiglieri Padovano, Bruno e Pignoli all'attacco del progetto sull'area di risulta

I consiglieri comunali Padovano Bruno e Pignoli, questa mattina, nel corso del Consiglio Comunale Straordinario di Palazzo di Città a Pescara hanno apertamente contestato il progetto della maggioranza sulle aree di risulta della ex Stazione : "Abbiamo presentato 350 osservazioni al progetto sull'area di risulta per affossare definitivamente un progetto sbagliato che rischia di compromettere il futuro della città di Pescara.

Non condividano tanti aspetti del progetto in discussione a partire dalla insufficienza dei posti auto fino ad arrivare alla svendita della città ai privati tramite la gestione dei parcheggi, con previsione di tariffe esorbitanti, e la cessione di superficie per edilizia residenziale e commerciale di cui non si avverte il bisogno.

Ci auguriamo che le nostre osservazioni contribuiscano ad affondare un provvedimento scellerato i cui danni sarebbero pagati per decenni dai cittadini pescaresi."