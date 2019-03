Assunzioni al Comune di Pescara, le prove slittano al 29 aprile

“Aggiornate per ragioni organizzative le date per le prove preselettive per i 19 posti al Comune di Pescara previste per i primi di aprile. Lo slittamento è di pochi giorni, le prove si terranno infatti a fine mese, a partire da 29 e 30 aprile e a seguire il 2-3-6-7-8-9-10 maggio 2019. Tale fase, com’è noto, consentirà una naturale scrematura numerica degli aspiranti, precedente a quella delle prove vere e proprie che saranno il cuore dei concorsi.

Concorsi che hanno generato una grande attenzione, sono poco meno di 10.000 candidati, che vedono nei 19 posti un orizzonte capace di dare speranze a tante persone che cercano un lavoro. Per l’Ente sarà una nuova iniezione di forze che rinfrancheranno i pensionamenti attesi per il naturale invecchiamento dell’organico e le prospettive di uscita per quanti ricorreranno alla quota 100, saranno circa 109 in base alle stime degli Uffici. Questi 19 posti a concorso ci permettono di potenziare il piano assunzionale degli anni precedenti (nel 2015 abbiamo assunto 4 unità di C; nel 2016 3; nel 2017 8 lavoratori, fra i D e i dirigenti) e di guardare al futuro.

L’organico deve comunque continuare ad assicurare la qualità dei servizi forniti dall’Ente, per questo siamo determinati a procedere con i tempi richiesti perché le procedure consentano di ottimizzare le attese degli inserimenti di quanti supereranno le prove.

Nel 2008 superavamo i 1.200 assunti, nel 2011 scesero a 870, fino ad arrivare ai 717 di oggi, un personale che ha una grande mole di lavoro da portare avanti e lo fa ogni giorno con grande impegno”.