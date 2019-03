ACA Spa- COMUNE DI ABBATEGGIO

Giornata storica per il Comune di Abbateggio, che vede la conclusione ed il positivo compimento di un’importante azione amministrativa avviata da 10 anni!

Il Comune di Abbateggio, sin dal 2002, era creditore nei confronti dell’ACA Spa dei ristori per l'uso civico dell'acquare in località “Macchia”, nonché dei rimborsi delle rate di mutuo relative agli anni dal 2008 al 2010.

Tra le parti in causa si è addivenuti ad un accordo conciliativo e l’ACA Spa provvederà al pagamento dei crediti al Comune di Abbateggio, per una somma complessiva di € 231.069,91, di cui € 207.925,90 per rimborso rate mutui e ristoro uso civico acquare e €23.144,01 per rimborso spese legali del Comune.

Antonio Di Marco: “Ringrazio il presidente dell’ACA Spa, Luca Toro, e gli avvocati Salese e Colasante, legali rappresentanti del Comune di Abbateggio in questa vicenda, per l’impegno profuso.

Anche se sono trascorsi 10 anni da quando abbiamo avviato questo percorso per vedere riconosciute le somme spettanti al Comune di Abbateggio, che fornisce acqua al sistema idrico integrato, sono molto soddisfatto di esserci riuscito a conclusione del mio mandato amministrativo”.

Pescara, 26 marzo 2019

f.to Antonio Di Marco