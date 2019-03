I volontari di Marevivo puliranno la spiaggia davanti la nave di Cascella

I volontari di Marevivo scenderanno in campo il 30 marzo a Pescara per ripulire la spiaggia libera davanti la nave di Cascella. Questa attività è stata organizzata grazie al supporto di RILASTIL, brand dermocosmetico che per il secondo anno consecutivo sostiene l'associazione Marevivo.

Anche i ragazzi dell’Istituto Nautico di Ortona, che hanno seguito il percorso didattico di Marevivo “Nauticinblu”, si uniranno ai volontari per la rivalutazione del proprio territorio e per testimoniare l’attenzione dei giovani al rispetto e alle cure dell’ambiente.

All’iniziativa parteciperanno il sindaco di Pescara Marco Alessandrini e l’assessora alla raccolta differenziata Paola Marchigiani.

«I rifiuti che finiscono in mare e sulle nostre spiagge rappresentano un’emergenza ambientale a cui è necessario far fronte con ogni mezzo - ha affermato Maria Rapini, Segretario Generale di Marevivo -. È per questo motivo che organizziamo pulizie su tutto il territorio nazionale. È un gesto di civiltà per creare una coscienza diffusa che possa contribuire a quel cambiamento di rotta indispensabile per proteggere un ecosistema fragile e prezioso come quello marino».

«Non possiamo che essere felici di questa iniziativa che vede collaborare fianco a fianco cittadini, istituzioni, associazioni e aziende per perseguire il comune obiettivo della salvaguardia ambientale», ha affermato il sindaco Alessandrini. «Continueremo a promuovere e sostenere questi comportamenti virtuosi per la nostra città, il cui impegno in difesa dell’ambiente è già stato riconosciuto con la “Bandiera Verde 2019” a Pescara per le spiagge a misura di bambino».

Per tutti i cittadini interessati a partecipare l’appuntamento è alle ore 09:30 in Piazza 1 Maggio.