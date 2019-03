Il lungomare chiuso per rifacimento della pista ciclabile causa problemi a balneatori e ristoratori

Bisogna concedersi il lusso di una bella passeggiata per arrivare a pranzare su uno dei ristoranti di lungomare Matteotti, lato mare, con l'attraversamento sbarrato a partire dall'incrocio con via Boccaccio e fino a via Manzoni.

Il cantiere per il rifacimento della pista ciclabile ha, infatti, praticamente tagliato in due una lunga parte della Riviera centrale. E per i ristoratori, ma anche per molti residenti, è stata una bella batosta, o quanto meno un gran fastidio.

"Comprensibile la necessità di tenere in sicurezza il cantiere, meno comprensibile la cattiva organizzazione - sottolinea Luigi Albore Mascia, che ha raccolto le lamentele di molti operatori commerciali - Tutto dovuto alla fretta di chiudere le opere prima delle elezioni, tenendo conto anche delle possibili giornate di maltempo. Disorganizzazione frutto anche della scarsa attenzione alla manutenzione della città in questi cinque anni di amministrazione del centrosinistra".

"Si è atteso - prosegue Albore Mascia - che molte infrastrutture andassero praticamente in rovina, sordi alle segnalazioni che provenivano dai cittadini, prima di provare a porre rimedio. Esattamente quello che il prossimo governo di centrodestra non farà per una città che non deve solo essere bella, ma anche accessibile e funzionale, capace di valorizzare l'economia del territorio in ogni suo aspetto. Penalizzare così alcuni dei locali di pregio o comunque più frequentati della città è davvero un delitto".

I lavori, tra l'altro, creano problemi anche a una larga fetta di balneatori che hanno necessità di far partire la manutenzione degli stabilimenti in vista della riapertura stagionale.