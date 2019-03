Montesilvano, cantiere su viale Abruzzo. Ecco i lavori in corso

Lavori in corso lungo viale Abruzzo dove questa mattina il sindaco e l'assessore ai lavori pubblici hanno fatto un sopralluogo.

«Sono numerosi gli interventi di riqualificazione che abbiamo previsto e avviato sul nostro territorio per migliorarne la vivibilità e la fruibilità – dice l'assessore alle opere pubbliche-. Uno di questi interessa viale Abruzzo, dove è attualmente in corso la demolizione dell'attuale pavimentazione stradale. Abbiamo inoltre reso questa strada a senso unico, direzione monti mare, per garantire una maggiore sicurezza di cantiere e dei cittadini che la percorrono. Questa scelta si manterrà anche una volta terminati i lavori. La riqualificazione di viale Abruzzo è stata molto attesa da commercianti e residenti, che finalmente nella prossima stagione estiva potranno godere della sua nuova veste».