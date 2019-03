Continui disservizi alle Naiadi, il nuovo bando non deve essere chiaro

“Sul ‘caso’ delle Piscine Le Naiadi occorre un’azione forte da parte della Regione Abruzzo, dopo anni di disattenzioni da parte dei precedenti governi. Occorre innanzitutto un bando chiaro che non permetta errori di interpretazione da parte dei futuri gestori, e che garantista sia l’Ente affidante che gli utenti da eventuali inadempienze da parte dell’affidatario”.

Lo ha detto il Capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Abruzzo Guerino Testa intervenendo sulla vicenda delle Piscine Le Naiadi, chiuse per ‘acqua fredda’.

“Continuano ormai da anni i disservizi nei numerosi impianti natatori concessi in gestione esterna da Comuni, Province e Regione. In particolare l'impianto principale d'Abruzzo, Le Naiadi, ha subito nei giorni scorsi l'ennesima chiusura ‘per motivi tecnici’ determinando forti disagi all’utenza, ma soprattutto un grave danno d’immagine sia al territorio che allo stesso complesso sportivo – ha sottolineato il Capogruppo Testa -. A questo punto, all'approssimarsi della scadenza dell'attuale affidamento, la Regione deve produrre un bando chiaro che non permetta errori di interpretazione e che garantisca l'Ente affidante da inadempienze da parte dell'affidatario. Occorre per esempio prevedere il deposito di fideiussioni che possano comunque permettere di risolvere i problemi contrattuali che dovessero sorgere. La gestione degli impianti può essere effettuata anche diligentemente dal soggetto pubblico, ma se si decidesse di affidarlo al privato occorre vigilare attentamente. La rinascita del turismo abruzzese passa anche dal rilancio di strutture come Le Naiadi – ha ancora ricordato il Capogrupo Testa -, struttura che, se sfruttata come merita, può essere centro nevralgico, luogo di riferimento di manifestazioni ed eventi che avranno effetti positivi su tutto l'indotto territoriale e che devono indurre la Regione a programmare un turismo guidato anche delle aree interne”.