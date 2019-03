Informazioni turistiche, domani riapre l'Urban Box a piazza Salotto

Al via da domani il servizio di informazione turistica dell'Amministrazione comunale. Due gli avamposti, l'Urban Box di piazza della Rinascita che partirà da domani e l'altro si trova all'aeroporto. Stamane la presentazione con l'assessore a Turismo e Grandi Eventi Giacomo Cuzzi e il vicepresidente dell'Ente Manifestazioni Antonio Tiberio.

"Abbiamo rinnovato la collaborazione con l'Ente Manifestazioni Pescaresi che anche quest'anno gestirà i centri di informazione turistica del comune – così l'assessore al Turismo Giacomo Cuzzi - Oltre all'Urban Box, già allestito e pronto ad aprire già domani, ci sarà anche l'aeroporto d'Abruzzo, dove da questa primavera saremo presenti per dare maggior servizio ai turisti che arriveranno a Pescara e per rendere presente la città dentro lo scalo abruzzese. Negli spazi aeroportuali abbiamo pensato una sorta di vetrina a cui inviteremo a partecipare tutto il territorio provinciale: sindaci, proloco e associazioni che vorranno venire a presentare le proprie bellezze. Negli Infopoint sarà possibile non solo avere notizie, materiali e sapere tutto sugli eventi di Pescara e provincia che sono riportati anche nei portali di www.pescaraurbanemotion.com e http://www.pescarashoppingvillage.it , ma si potranno acquistare anche biglietti dei concerti e spettacoli, oltre a quelli di viaggi in treno e bus e sarà inoltre possibile acquistare il materiale con il brand della città, quest'anno rinnovato anche nei colori. Continuiamo ad investire sulla funzione turistica della nostra Città".

"Si parte da piazza della Rinascita il sabato e la domenica, ma da pasqua saremo aperti anche all'aeroporto – illustra Antonio Tiberio- Il servizio di informazioni fino a giugno sarà aperto il sabato e la domenica dalle 11alle 13 e dalle 16 alle 19, mentre dall'estate l'apertura sarà tutti i giorni con orario continuato.

La convenzione inaugurata già lo scorso anno con il Comune è interessante perché va nella direzione contenuta nello Statuto dell'Ente, cioè quella di avviare attività anche nel campo turistico, ambito presente fra le linee operative dell'Emp già nel primo statuto del 1950, dando vita a una visione moderna per cui cultura-turismo e sport vanno in un'unica direzione. Le premesse si sono rivelate davvero buone e la scorsa stagione questa esperienza è stata utile e produttiva per l'Emp e siamo felici di poterla ripetere anche quest'anno".