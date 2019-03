Calici d’Autore, scrittura creativa per gli studenti dell’IPSSAR di Pescara.

Auditorium Petruzzi, via delle Caserme di Pescara, 29 marzo 2109, si è tenuta la seconda edizione del Premio Letterario Calici d’Autore promosso dall’Istituto Alberghiero di Pescara.

La promotrice del percorso creativo è stata la prof. Laura Intilangelo che nell’ambito dei Laboratori Letterari ha, con questo progetto, voluto suscitare nei ragazzi interesse verso la letteratura e la scrittura.

I calici non servono solo a contenere vini, ma in questo caso a contenere idee, scritti e poesie che i ragazzi, sapientemente guidati dalla Prof.ssa Elisabetta Filograsso e dal Prof. Roberto Melchiorre, hanno saputo riversare nei metaforici contenitori.

32 i ragazzi, di sei classi del triennio, le quarte Sezioni B, D ed F, le quinte Sezioni B ed E, tutte dell’indirizzo Enogastronomia e la quinta Sezione B indirizzo Sala, che hanno partecipato ai laboratori di scrittura creativa e poesia con la prof. Filograsso e di narrazione sul testo giallo con il prof. Melchiorre. Gli scritti inediti parteciperanno anche al Festival del Giallo 2019 che si svolgerà a Pescara il prossimo 10 maggio.

“Protagonista è la Poesia, ha detto la Dirigente Alessandra Di Pietro-, che non è solo ‘ozio nobile’, ma è voce che nasce dalla logica profonda dell'inconscio, che comprende prima della ragione e che, se sappiamo ascoltare, sa indicarci nuove illuminanti visioni. Una ricchezza per la formazione e la crescita dei nostri ragazzi. Una ricchezza che si individua anche in un miglioramento del linguaggio con l’arricchimento di termini e parole nuove ed un interesse sconosciuto per l’arte e la letteratura”.