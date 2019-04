Giornata mondiale Autismo, le iniziative dell'Angsa Abruzzo

Torna anche per il 2019 il ricco calendario di eventi che ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) Abruzzo ha organizzato, con il supporto delle istituzioni nazionali e locali, in occasione della Settimana Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo. L'Angsa Abruzzo Onlus ha inviato una lettera a tutti i Comuni abruzzesi per raccogliere l'adesione alla Campagna "M'illumino di Blu", con l'accensione di un edificio, un monumento o un luogo caratteristico di ogni città, dall'1 al 7 aprile p.v., da stasera la torre campanaria del Comune sarà in tinta con la campagna e durante la settimana sono stati organizzati numerosi eventi per sensibilizzare la città sul tema dell'autismo. Stamane in Comune la conferenza di presentazione con il vicesindaco e assessore alla Cultura Giovanni Di Iacovo, l'assessore alle Pari Opportunità e Politiche Sociali Antonella Allegrino, la presidente dell'AngsaAlessandra Portinari, la consigliera Maria Ida D'Antonio a capo della Commissione Consiliare Politiche Sociali, la presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità e Fidapa Gemma Andreini.

"Pescara è una città inclusiva che non fa mancare la sua adesione alla campagna che tinge di blu i monumenti per sensibilizzare alla conoscenza dell'autismo – così il vicesindaco Giovanni Di Iacovo – Un'attenzione che sarà visibile sulla nostra torre campanaria, ma che si confermerà con l'adesione a una convenzione proposta dall'Angsa per smaltire le file negli uffici pubblici per i ragazzi autistici, un piccolo segno di conoscenza e rispetto di una condizione che ci vede impegnati anche con le famiglie e l'idea di poter coinvolgere tutta la città ci ha visto subito d'accordo. Gli eventi che accompagnano la campagna sono anche culturali e il sodalizio fra cultura e solidarietà è irrinunciabile, perché funziona e perché la cultura permette di poter arrivare e penetrare capillarmente nella comunità toccando la sensibilità della gente.

"E' bello e importante che ci siano associazioni che svolgono attività di sussidiarietà con il Comune perché è l'unica strada che rende i servizi, che l'ente locale assicura, adeguati e accessibili alle necessità quotidiane dei soggetti autistici – così l'assessore Antonella Allegrino - Essi riguardano nello specifico, sia l'assistenza scolastica sia quelli garantiti dal Piano locale per la non autosufficienza (PLNA), che prevedono specifici progetti di vita a sostegno di famiglie e ragazzi. Per quanto concerne la parte educativa, nel Piano sociale c'è anche un progetto di inclusione socio-lavorativa, realizzato in collaborazione con il Sigad, il Servizio inclusione sociale di giovani adulti con disabilità neuropsichica del Centro di salute mentale, rivolto a 4 persone con diverse forme di disabilità e destinato a ragazzi fra i 16 e i 18 anni: uno di essi è proprio un giovane autistico. L'importanza di questo servizio è che presenta aspetti di carattere socio-sanitario e quindi abbraccia la tematica nella sua totalità".

"L'Angsa Abruzzo Onlus – spiega la presidente Alessandra Portinari - auspica una fattiva collaborazione sul territorio affinché resti sempre alta l'attenzione sull'autismo, disturbo del neurosviluppo fortemente in crescita negli ultimi anni nel nostro Paese e nel Mondo. L'autismo non riguarda solo le singole famiglie, ma l'intera società: dalla scuola al mondo del lavoro e l'Angsa si batte da anni per costruire e difendere servizi e diritti delle persone autistiche. Ringrazio i numerosi comuni abruzzesi che hanno aderito alla nostra Campagna M'Illumino di Blu".

"Ringrazio tutti i soggetti che lavorano su questo fronte – così la presidente della Commissione Politiche Sociali Maria Ida D'Antonio - Sono anche insegnante e i primi anni li ho vissuti come insegnante di sostegno, quindi sono veramente commossa e grata per questa iniziativa a cui aderiamo per venire incontro alle esigenze dei ragazzi autistici. Porteremo avanti questa iniziativa e il 5 con l'evento di formazione per insegnanti di sostegno".

"Sono onorata di essere coinvolta – conclude Gemma Andreini - le attività culturali sono state coronate da tante cause portate avanti dall'Orchestra demminile del Mediterraneo e da tante madri coraggiose. Questo va riconosciuto e riesce ad essere veicolato. Mi auguro che queste iniziative proseguano in futuro, perché la continuità deve esserci per avere un effetto benefico, sia come Fidapa.

Questi gli appuntamenti in Abruzzo organizzati dall'Angsa: