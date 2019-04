I dipendenti dell'Agenzia delle Entrate abruzzesi in Prefettura a Pescara

Come annunciato ieri, questa mattina i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate sono in sciopero per protestare contro il mancato pagamento dei salari di produttività.

Lo sciopero è di carattere nazionale e a Pescara i manifestanti, che rappresentano tutti gli uffici dell'Agenzia delle Entrate abruzzesi, si sono ritrovati a piazza Italia per essere ricevuti in Prefettura e discutere delle ragioni dello sciopero.

