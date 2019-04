Rigopiano, l'area della tragedia è in stato di abbandono e va messa in sicurezza

I segni della tragedia dell'Hotel Rigopiano sono ancora perfettamente visibili e, oltre al dolore che riaffiora ogni volta passando su quella strada, c'è un fattore di sicurezza per l'ambiente e le persone che non può essere ignorato. Per questo chiedo al Presidente Marsilio e al Presidente della Provincia di intervenire immediatamente.

Lo Afferma il Vice Presidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, che nei giorni scorsi è tornato a visitare i cittadini delle dell'Area Vestina passando anche per Farindola.