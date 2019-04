Presentato l'atlante zoologico del bacino fluviale Tavo-Fino-Saline

Presentato questa mattina, in aula consiliare, l' Atlante zoologico del bacino fluviale Tavo-Fino-Saline , un bel volume con fotografie a colori e 78 schede (ognuna di due pagine) per altrettanti esemplari di volatili, anfibi e pesci. Il libro è stato illustrato da Gianluca Milillo , responsabile staff tecnico-ambientale dell'associazione Nuovo Saline onlus e dal sindaco.

«Sono molto positivamente impressionato dall'atlante», ha detto il sindaco, «Il volume che abbiamo stampato cataloga un patrimonio molto ricco della fauna presente nel Saline, nel Tavo e nel Fino. Volatili, pesci e anfibi presenti nei nostri corsi d'acqua dimostrano come, anche in un ambiente fortemente antropizzato come quello che ci circonda, è possibile che la natura abbia i propri spazi. La scommessa, ora, è quella di una sempre maggiore e approfondita tutela del Saline nella zona più vicina alla foce, proseguendo il lavoro che la nostra amministrazione ha avviato in questi anni. Non è da sottovalutare, inoltre, l'impatto che il volume può avere sull'attrattività turistica della città. Chi viene in vacanza a Montesilvano ora saprà che, oltre a spiagge a misura di famiglia, trova anche un ambiente naturale tutelato e popolato da una amplissima fauna. E' questo, sicuramente, un valore aggiunto per l'offerta turistica cittadina».

«L'attenzione che la nostra amministrazione dedica all'ambiente», aggiunge l'assessore al Verde pubblico, «è dimostrata, anche, da questo lavoro dell'associazione Nuovo Saline. Conoscere è la base per operare con sapienza e competenza. E' quello che facciamo sempre: ci informiamo con cura per poi intervenire. Nelle pagine del libro scopriamo un mondo che può meravigliare: decine di animali che vivono nel nostro fiume che, pure, deve subire tanti oltraggi da persone senza scrupoli. E' fondamentale, poi, che il volume venga diffuso nelle scuole in modo che i ragazzi di oggi possano prendere coscienza di una oasi naturalistica in mezzo alla città».