Montesilvano, iniziati i lavori a per sistemare la strada tra Colle Vento e Spoltore

«Sono oltre 20 anni che la zona tra Colle Vento e strada provinciale per Spoltore non è mai stata urbanizzata. Ora finalmente sono partiti i lavori di sistemazione stradale e realizzazione dei sottoservizi».

Lo dice l'assessore all'efficientamento del sistema smaltimento acque che insieme al sindaco ha fatto un sopralluogo.

La ditta Facciolini è al lavoro ed entro 90 giorni al massimo completerà l'intervento. Al momento è in corso la pulizia dell'area per l'installazione dei sottoservizi. Il primo lotto, per un importo complessivo di 60.000 euro prevede poi la risistemazione stradale.