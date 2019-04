Montesilvano, in via Spagna operai al lavoro per i marciapiedi attesi da anni

Sono in corso, e a buon punto di avanzamento, i lavori di riqualificazione di via Spagna. L'intervento riguarda la realizzazione del marciapiede, un'opera attesa da anni dai residenti della la realizzazione della pavimentazione e della pubblica illuminazione oltre alla predisposizione di opere a verde. Ieri mattina c'è stato un sopralluogo del sindaco accompagnato dagli assessori alla Manutenzione e all'Urbanistica, e dal presidente della commissione Affari istituzionali.

«Il completamento delle opere di urbanizzazione di via Spagna è un'altra delle grandi opere incompiute che la mia giunta sta portando a termine», spiega il primo cittadino, «ho voluto che venissero realizzati i lavori attesi da anni e in particolare quelli che rispondono alle istanze dei cittadini. Via Spagna è diventata una arteria di grande importanza, non solo perché serve zone sempre più popolose ma anche perché è sempre più trafficata dalle auto e utilizzata dai pedoni. I lavori in dirittura di arrivo ci consentiranno di potenziare, disciplinare e migliorare tutta la viabilità nella zona a ridosso della stazione e del tracciato ferroviario».

L'intervento di via Spagna si inserisce in un più ampio progetto che riguarda anche via Strasburgo

prevedendo interventi tesi alla migliore fruibilità di tutta la zona dietro la stazione e verso la riviera. Un aspetto molto importante dell'intera operazione su queste strade riguarda, infatti, anche la mobilità sostenibile e il progetto di slow mobility.

Lungo via Strasburgo è prevista la realizzazione di un percorso ciclopedonale che permetterà di collegare il centro di Montesilvano alle spiagge. Un lavoro che consentirà di arricchire anche l'offerta turistica visto che sempre più, a livello italiano ed europeo, la scelta delle vacanze si basa sull'opportunità di usare la bicicletta una volta arrivati a destinazione.