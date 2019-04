Borgo "Acquabella", patrimonio comune e luogo da difendere

per affermare il diritto alla riparabilità del luogo da difendere e valorizzare - il BORGO “ACQUABELLA” - comprendenti azioni di contrasto alle recenti deturpazioni e al dissesto geologico, a partire dall' annullamento dell'autorizzazione alla demolizione ricevuta da alcuni proprietari di edifici del Borgo e ad una loro ricostruzione non compatibile con la vocazione del luogo marinaro

per ricostruire l’insediamento storico nelle sue molteplici relazioni storico-antropologiche come bene comune di interesse storico, culturale, archeologico, paesaggistico, etnoantropologico e naturalistico per l'intera comunità europea