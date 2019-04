Come gestire una Conversazione Difficile

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto



Gran parte delle conversazioni sono meccaniche.

Sembra di sentire un disco incantato.

Quando meno te l'aspetti rivivi lo stesso copione e alla fine hai l'amaro in bocca.

Eppure nessuno si diverte nel cadere nelle stesse trappole, giusto?

La verità è che non si tratta di usare le parole giuste.

Una conversazione non è fatta solo di parole.

Il corpo gioca un ruolo enorme nelle nostre conversazioni. Tutta la fisiologia viene coinvolta.

C’è di più. Il corpo e il cervello sono plasmati dalla qualità delle nostre conversazioni.

In questa nuova MasterClass si parlerà di come riconoscere i 6 linguaggi delle emozioni che offrono la via d'uscita più veloce da una conversazione difficile

In questa nuova edizione di “Come gestire le Conversazioni Difficili” esploriamo..

• Perché il linguaggio motivazionale della persona che hai di fronte è diverso dal tuo e come puoi parlare in modo da farti ascoltare.

• La strategia più rapida per identificare i “6 linguaggi delle emozioni” di clienti, studenti, partner, pazienti o partner.

• Come motivare una richiesta in modo che sia apprezzata e senza nessuna forzatura perfino in una situazione difficile.

• Come riconoscere i “tasti dolenti” altrui e cosa fare per non rompersi la testa contro i loro “nervi scoperti”.

• Perché gli stivali di Gigino ti aiuteranno a capire, una volta per tutte, la ragione per cui perfino chi vuole quello che hai, ti ha voltato le spalle – o potrebbe farlo presto.

--------------------------------------

CONVERSAZIONI DIFFICILI

*Il modo più veloce per motivare una richiesta con i sei linguaggi delle emozioni*

-------------------------------------

* Quando: giovedi 11 Aprile - 2019

* Ore: 17.50 – 19.50

* Dove: COACHINGX100 SCHOOL, Pescara

L'INGRESSO E' LIBERO perché l'evento è sponsorizzato dalla CoachingX100 School

REGISTRAZIONI

Leggi in basso le indicazione per ricevere altre info e registrarti.

DURATA:

La durata di questo laboratorio è di 100 minuti. Dunque, si raccomanda la massima puntualità.

POSTI DISPONIBILI

La sala può ospitare solo 25 posti

Assicurati il posto e registrati ora.

