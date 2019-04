Montesilvano, cinque clienti multati in due interventi del Nucleo anti prostituzione

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il lavoro del Nap, il Nucleo anti prostituzione della Polizia municipale, prosegue ogni settimana anche se, evidentemente, la campagna contro la tratta delle donne avviata dal Comune continua a dare i propri risultati. Solo cinque clienti, in due uscite serali, infatti, sono incappati nei controlli degli uomini coordinati dal tenente Nino Carletti.

«Si tratta di persone provenienti tutte da fuori città», ha sottolineato l'ufficiale della Polizia municipale, «provengono da Città Sant'Angelo, Manoppello, Pineto, San Vincenzo Valle Roveto, Spoltore. Le sanzioni, complessivamente, sono state di 2.700 euro. Ovviamente sono state colpite anche le 5 prostitute che hanno ricevuto l'ordine di allontanamento».

Le multe per le persone che violano l'ordinanza del sindaco (n. 69 del 2018) sono di 450 euro mentre l'ordine di allontanamento per le prostitute è in applicazione dei recenti decreti Minniti e Salvini. Domani, inoltre, saranno montati i pannelli luminosi che avvisano della presenza dell'ordinanza nel territorio comunale.