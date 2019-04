I privati potranno realizzare interventi in difesa della costa abruzzese

Ringrazio - ha dichiarato Riccardo Padovano, presidente SIB Confcommercio Abruzzo - la nuova Giunta Regionale che ha inteso recepire un'istanza che la nostra associazione da anni porta avanti nella convinzione che la salvaguardia delle nostre spiagge, passare anche attraverso una attiva compartecipazione fra pubblico e privato".

Questa mattina, presso la sede della Giunta Regionale di viale Bovio a Pescara, è stato infatti firmato l'atto di convenzione tra Regione Abruzzo, e privati, così come da delibera, per la manutenzione dell'arenile. Il presidente del Sib Riccardo Padovano, sostenitore con l'associazione da anni di una strategia di compartecipazione pubblica e privata, ha voluto plaudire a quanto avvenuto oggi.

"Ringrazio da una parte l'assessore regionale De Annuntiis, con tutta la struttura regionale, ed in primis Franco Gerardini e do atto al Consorzio Dannunziano, cui fanno parte gli stabilimenti balneari Lido delle Sirene, La Mila, La Lucciola, Aurora e Ippocampo, perché la loro grande tenacia è servita a far passare il principio che se un imprenditore balneare vuole volontariamente manutentare a proprie spese l'area in concessione, nonché l'area prospiciente la concessione dove sono ubicate le difese tradizionali, può farlo.

Questo risultato - ha spiegato Padovano - oggi premia quella politica oculata che ha compreso il valore aggiunto dell'imprenditore illuminato.

Tutto questo - sostiene il Sib Confcommercio - oggi deve rappresentare ed essere una sorta di progetto apripista per l'intero comparto regionale dei balneatori, così come da tempo il Sib sostiene. Si tratta di un provvedimento dalla doppia valenza perché da una parte agevola la Regione nella difesa della costa, grazie al supporto e alle risorse dei privati, e consente al tempo stesso ai privati che intendono salvaguardare l'arenile e le relative strutture dall'erosione costiera, di farlo a proprie spese, e dunque con tempi più celeri, e certi".