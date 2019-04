Elezioni amministrative 2019 a Montesilvano, Fratelli d'Italia approva De Martinis

Anche Montesilvano si prepara per le Amministrative del 26 maggio con la prima certezza: Ottavio De Martinis è il candidato sindaco per la coalizione di centrodestra.

Fratelli d'Italia, uscito rafforzato radicalmente dopo la tornata elettorale delle Regionali, è pronto a dare il proprio supporto: "Lo schieramento di centrodestra è pronto ad affrontare questo nuovo impegno elettorale anche nel comune di Montesilvano - ha detto il coordinatore Provinciale FDI Stefano Cardelli -. Fratelli d'Italia sostiene con forza ed entusiasmo la scelta del candidato De Martinis che nell'ultima consiliatura è stato vice sindaco e ben conosce le dinamiche e le esigenze dei cittadini che andrà a rappresentare". Luigi Marchegiani, commissario elettorale FDI Montesilvano è chiaro: "Stiamo allestendo una lista con nomi importanti e capaci in grado di dare un progetto lungimirante e amministrativo per la nostra città. Siamo pronti per sederci insieme agli altri partiti al tavolo programmatico per dare consistenza alle proposte e alle istanze della nostra città".