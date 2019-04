Come cominciare con il modellismo statico

Chi pensa che il modellismo sia un hobby di nicchia o una passione per pochi è decisamente fuori strada, così come chi lo ritiene un passatempo poco avvincente e molto noioso, magari perché non dinamico. Si tratta di tanti luoghi comuni che meritano di essere smentiti, anche perché parlare del modellismo come un semplice hobby appare quanto meno riduttivo: sarebbe più appropriato definirlo un autentico impegno, dal momento che presuppone un processo di costruzione che richiede pazienza e attenzione, ma anche criterio e precisione, visto che di solito si ha a che fare con manufatti in miniatura.

Come, dove e perché iniziare

Cliccando su Shop Modellismo si può contare su un ideale punto di riferimento per avviare la propria avventura in questo mondo. Sul web, in ogni caso, è possibile reperire un vasto assortimento di kit, destinati a soddisfare le esigenze più diverse e ad andare incontro a ogni preferenza. Chi preferisce recarsi in un punto vendita tradizionale, invece, potrebbe trovare un numero di negozi inferiore rispetto a qualche anno fa, anche se soprattutto nelle grandi città e nei centri storici si sono conservate e mantenute botteghe storiche che attraggono gli amanti del modellismo.

L'arte del modellismo

Non è esagerato sostenere che per cimentarsi con le piacevoli fatiche del modellismo ci sia bisogno di una formazione adeguata: a tale sc0po ci si può servire di un libro a tema, anche perché non sono pochi i volumi pubblicati che sono dedicati all'arte del costruire. In Rete, poi, ci sono informazioni di tutti i generi e di tutti i formati, dai video tutorial ai saggi, passando per gli articoli di news e le recensioni degli utenti. Il collezionismo statico è un vero piacere che merita di essere condiviso, ma può essere considerato quasi un'arte: proprio per questo motivo se si ha intenzione di dedicarsi alla costruzione di modelli è essenziale partire da una formazione di base. Nulla vieta di frequentare perfino un corso ad hoc, magari incentrato sugli aerei o sulle navi, a seconda della passione che si vuol seguire.

Che cosa collezionare?

La scelta degli elementi da collezionare presuppone senza alcun dubbio una decisione che deve essere ben ponderata. Con l'avvento delle tecnologie più recenti, per esempio, sono sempre di più gli utenti che iniziano a collezionare droni multifunzione, che fanno dell'efficienza il proprio tratto distintivo e che hanno la capacità di volare anche per lunghi periodi. Il modellismo statico, invece, riguarda i cosiddetti pezzi inerti, e può coinvolgere in egual misura i ragazzi e gli adulti. Proprio il modellismo statico sollecita, accanto al piacere di creare i pezzi, la gioia della componente prettamente collezionistica, a maggior ragione nel caso in cui si abbia a che fare con pezzi rari. La partecipazione a esposizioni e fiere del settore, ma anche a mercatini, è un'occasione non solo per trovare elementi antichi, ma anche per confrontarsi con altri appassionati.

Il modellismo dinamico

Altrettanto interessante è il modellismo dinamico, che coinvolge gli oggetti che si muovono, dalle moto agli aeromobili, passando per i natanti, le automobili e ogni altro tipo di veicolo. Ci sono proposte per tutti i budget e per tutti i gusti, anche per i già citati droni, che sono disponibili sia interi che ancora da assemblare. Su Internet è possibile trovare anche prodotti per il modellismo navale, adatti sia ai neofiti che si avvicinano per la prima volta a questo mondo che ai più esperti, in cerca di tutto ciò di cui hanno bisogno per il completamento di kit in autocostruzione. Se si ha la fortuna di farsi affiancare da un modellista di comprovata professionalità, anche se si è alle prime armi ci si può divertire e rilassare molto.