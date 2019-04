Florviva 2019, il prossimo weekend torna la mostra del fiore a Pescara

Ci sono anche la floricoltura e il vivaismo tra le eccellenze economiche e produttive dell’Abruzzo. E la Mostra del Fiore Florviva è la vetrina colorata, ricca e coinvolgente di questa eccellenza. Promossa da Camera di Commercio Chieti Pescara, Arfa Associazione Regionale Floravivaismo Abruzzese, Assoflora Associazione dei Produttori Florovivaisti Abruzzesi, la rassegna torna da venerdì 12 a domenica 14 aprile al Porto Turistico Marina di Pescara, e come sempre si articolerà in una ampia parte espositiva e in un importante cartellone di iniziative.

L’evento è stato presentato questa mattina a Pescara in conferenza stampa da Lido Legnini, presidente vicario della Camera di Commercio Chieti Pescara, Guido Caravaggio, presidente Assoflora e Remo Matricardi, presidente Arfa, che hanno annunciato anche la presenza alla giornata inaugurale del presidente della Regione, Marco Marsilio, alla sua prima uscita pubblica.

Saranno due in più dell’anno scorso gli espositori partecipanti all’edizione 2019: ben 213, di cui 147 quelli abruzzesi e 66 quelli provenienti da altre regioni come Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. A farla da padrone saranno i vivaisti e ditte di giardinaggio, ovviamente, ma parteciperanno anche operatori dei servizi, attività di arredi per esterni, rivenditori di macchinari per agricoltura e giardinaggio, fioristi e grossisti di fiore reciso, aziende di artigianato, associazioni, imprese di impianti di irrigazione, ditte di sementi e bulbi, vasi in terracotta e garden. Un percorso espositivo colorato e affascinante che metterà in mostra il meglio delle produzioni, della creatività, dell’innovazione e della tecnologia di un settore dai numeri importanti nell’ambito dell’economia abruzzese e apprezzato a livello internazionale: circa 250 aziende attive su 385 ettari di territorio, che danno lavoro ad oltre 2.500 addetti e che generano un valore di oltre 50 milioni di euro annui. Alla promozione di tutto questo contribuiscono, da anni, due realtà associative come Arfa e Assoflora, impegnate anche nell’assistenza amministrativa, nella formazione e nei rapporti con gli attori istituzionali.

Come sempre ampio, poi, ilprogramma delle iniziative che arricchiranno la Mostra del Fiore Florviva:convegnisullo stato dell’arte del settore,corsi di arte floreale,seminaritecnici,recitaldi poesia,laboratoripratici. Non mancheranno anche un appassionanteconcorsoper la realizzazione di un'area a verde nel centro della piazza espositiva, con la partecipazione di alcune aziende specializzate nella creazione di giardini, e una sezione distreet foodche contribuiranno a rendere i tre giorni un’occasione imperdibile per appassionati e semplici curiosi.

Elenco espositori e programma completo su www.chpe.camcom.it, www.mostradelfiore.com e www.assoflora.com. Orari: dalle 10.00 alle 20.00. Ingresso gratuito.

Mostra del Fiore Florviva mette insieme due storiche manifestazioni: la Mostra del Fiore, promossa da ben quarantatrè anni da Arfa, e Florviva, ideata diciotto anni fa da Assoflora. Grazie al coinvolgimento fattivo della Camera di Commercio Chieti Pescara, da otto anni le due rassegne sono diventate un unico, grande appuntamento, che per numero di espositori e visitatori rappresenta il più significativo e autorevole di tutto il Centro Sud Italia. Partner della Mostra del Fiore Florviva è l’European Athenaeum of Floral Art, prestigiosa scuola di formazione internazionale che ha sede in Abruzzo, a Bugnara (Aq).